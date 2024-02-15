16 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün etrafındakilerden dürüstlük ve açıklık bekleyebilirsin. Venüs'ün yol göstericiliğiyle geleceğini daha öngörülebilir ve net bir şekilde belirlemeye odaklanabilirsin. İş ortamında ya da sosyal ilişkilerinde var olan belirsizlikleri netleştirmenin zamanı geldi. Yakın çevrende yer alan insalara güvenmek istediğin, konfor alanına ihtiyaç duyduğun bir süreçtesin. Bu nedenle artık her şeyin açık yüreklilikle konuşulmasını isteyebilirsin.

Gelelim aşk hayatına! Bugün partnerinin sabrını sınamak ister gibisin. Sana karşı yeterince anlayışlı olmadığını hissedebilirsin. Görünen o ki onun hayatının merkezinde olmaya, tüm ilgisinin odağı olmaya ihtiyacın var. Sanıyoruz bunun için imada bulunmak ya da partnerinin seni anlamasını beklemek yerine hislerini açıkça ifade etmeye ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...