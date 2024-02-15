16 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün sığ ilişkilerden kaçınmalısın. Düşünmeden söylenen sözler, öylesine yapılan şeyler seni kızdırabilir. Venüs'ün etkisiyle derinleşen bazı düşünceler seni aşka yönlendirebilir. Aşk hayatında yenilik ve heyecan arayışında olabilirsin. Hayatındaki kişi ile birlikte monotonluğu kırarak ilişkilerinde ve hayatında yenilikler yapabilirsin. Kendini keşfetmeye, farklı deneyimlere açıksın.

Uzun bir süredir ruhsal anlamda daha zengin ve tatmin edici bir yaşam sürmeye odaklısın. Lakin henüz bunun için harekete geçmiş değildin. Şimdi harekete geçmenin tam sırası. Değişime özel hayatından başlayarak iş yaşamında da sığ gündemlerden uzaklaşıp bakış açını genişletebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...