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16 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 19:01

Ruhsal anlamda sizi tatmin etmeyen herkesten ve her şeyden uzaklaşma zamanı geldi! Peki, 16 Şubat Cuma gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sığ ilişkilerden kaçınmalısın. Düşünmeden söylenen sözler, öylesine yapılan şeyler seni kızdırabilir. Venüs'ün etkisiyle derinleşen bazı düşünceler seni aşka yönlendirebilir. Aşk hayatında yenilik ve heyecan arayışında olabilirsin. Hayatındaki kişi ile birlikte monotonluğu kırarak ilişkilerinde ve hayatında yenilikler yapabilirsin. Kendini keşfetmeye, farklı deneyimlere açıksın. 

Uzun bir süredir ruhsal anlamda daha zengin ve tatmin edici bir yaşam sürmeye odaklısın. Lakin henüz bunun için harekete geçmiş değildin. Şimdi harekete geçmenin tam sırası. Değişime özel hayatından başlayarak iş yaşamında da sığ gündemlerden uzaklaşıp bakış açını genişletebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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