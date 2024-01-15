16 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ev alım satım ya da kira getiren mülklere ilişkin konular gündeminde olabilir. Gelir düzenleme ve bütçe oluşturmaya odaklanabilirsin. Önceliğin ve yoğun gündeminde yer alan alım satım konularında aile bireylerine danışmak isteyebilirsin. Bizim naçizane tavsiyemiz ise bir yatırım uzmanından destek alman olabilir.

Maddi konuların çokça konuşulacağı bugün doğru bilgiye ve net karar vermeye ihtiyaç duyabilirsin. Çok seslilik aklını bulandırabilir. Bu arada arkadaşlarınla da sık sık irtibat halinde olduğun sosyal bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...