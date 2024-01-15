16 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kelimenin tam anlamıyla sosyal bir temizliğe hazırlanıyorsun. Neptün'ün Güneş ile yaptığı açılanma ilişkilerinde negatif hislerden uzaklaşma isteği yaratabilir. Bu yüzden size zarar veren kişilerden koşar adım uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Artık psikolojik anlamda karşılıklı fayda sağladığınız, bir çevreye ihtiyacınız var.

Duygusal anlamda sizi besleyen, kendini ve sizi geliştiren ilişkilerde olmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim finansal konulara! Elinize, ev ya da araba gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak toplu bir para geçebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...