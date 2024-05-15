16 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Başak burcuna geçişi, iç dünyanı ve bilinçaltını keşfetmeni sağlayacak. Aynı zamanda Pallas asteroidinin Akrep burcuna geçişi ise gizli yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı sunacak. Bugün, kendi içsel dünyanı anlamak için derinlemesine analizler yapabilirsin. Bugünden başlayarak kendini bir meditasyon rutini oluşturmak, iç huzurunu artırabilir. İçsel dengeyi bulmana yardımcı olacak ve bir süredir hayatında etkili olan sorunlara çözüm niteliği taşıyan huzura kavuşmak için sessiz bir ortamda vakit geçirmek isteyebilirsin. Bir süre iç sesini dinlemeni tavsiye edeceğiz. Zira, Başak burcundaki Ay'ın etkisiyle sezgilerin seni mutluluğa götürebilir.

Tüm bunların yanında bugün ilişkilerindeki denge de bir hayli önem taşıyor. Özellikle partnerine çokça iş düştüğünü söylemeliyiz. Kendini ona emanet etmek isteyebilirsin. İzin ver bu kez birileri senin için dengeyi bulsun. İş hayatında ise bir adım geride durarak günlük rutinlerini devam ettirmeyi tercih edebilirsin. Güvenli alanda kaldığın bir iş günü tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...