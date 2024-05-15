16 Mayıs Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Başak burcuna geçişiyle sahip olduğun değerlere odaklanabilirsin. Sevdiklerinle aynı pencereden bakmanın, sağlığın, kısa bir molanın, hayatın kıymetini ve değerini her zamankinden daha fazla bileceksin. Maddi konuları geri planda bırakıp sahip olduğun güzelliklere şükür etmeye odaklanabilirsin. Ruhsal enerjinin yüksek olduğu bir güne başlıyorsun.

Tam da bu nedenle partnerinle, ortak hedefler belirlemek isteyebilirsin. Romantik ve duygusal anlar yaşayabilirsin. Yakın arkadaşların ya da partnerinle tatile çıkmak için plan yapabilirsin. Özel anlar, mutlu anılar biriktirmek isteyeceğin gün boyu, nostalji de yapabilirsin. Bir süredir görmediğin sevdiklerini anabilirsin. Zira Pallas asteroidinin Akrep burcuna geçişiyle, manevi değerlere verdiğin önem daha da artacak. Özlem duygusuna kapılarak küs olduğun dostlarını ya da aile bireylerini arayabilirsin. Kısacası bugün, sevmek ve sevilmek senin için çok önemli olacak. Gerçek duyguların peşinden git. Bu seni güçlü kılacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...