16 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu pazar günü derin farkındalıklar yaşayabilirsin. Geçmişten beri üzerinden atamadığın yüklerden kurtulabilir, dimdik ayağa kalkabilirsin. Eskisinden çok daha güçlü olacaksın, ruhsal anlamda. Duygularını yönettiğini, hayattan ne istediğini bilerek harekete de geçeceksin.

Tam da bu noktada özellikle iş hayatında dikkat çekeceksin. Pazar sabahından itibaren iş yerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ve çözülmesi zor krizlere en doğru şekilde müdahale edecek kişi sen olacaksın. İnsiyatif kullanarak yerinde ve hızlı kararlar verebilecek, yeteneklerini göstereceksin. Ayrıca kendinden emin bir tavırla otoriteni de kanıtlayabilirsin, bugün.

Gelelim geçmişin yüklerinden arınmanın duygusal etkilerine. Artık hayatında kimin olmasını istediğini çok daha iyi bileceksin. Galiba 'ayıp olmasın' diye katlandıklarına arkanı dönme zamanı geldi. Adeta hafifleyecek etrafında güvenli bir alan oluşturacak ve huzurlu bir sosyal çevre inşa edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...