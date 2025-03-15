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16 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
15.03.2025 - 19:01

Kendinize vakit ayırmalısınız. Peki 16 Mart Pazar günü başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Mart Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bir süredir hiçbir şeye vakit bulamıyor olabilirsin! Özellikle de söz konusu kendin olduğunda ertemeler, şimdi değiller ve göz ardı etmeler çoğunlukta olabilir. Yani her zamanki gibi her işi hallediyorsun ama bu kez kendini ihmal ediyorsun. 

İşte bu aşamada sağlığın alarm verebilir. Beslenme alışkanlıkların ve egzersiz düzenine dikkat etmelisin. Fit görünmek ya da kilo alıp vermek için değil ama kendini iyi hissetmek için hareket etmelisin. Bedeninin sesini dinlemeli, kendini güçlü hissetmek adına bir şeyler yapmalısın. İş, güç, kariyer, para her biri halledilebilir senin için. Nasılsa bir yolunu bulacak zekaya, hırsa ve yeteneklere sahipsin. Ama 'önce ben' demelisin. 

Sosyal hayatına da vakit ayırmalısın bu yüzden. Hayata karışmalı, yeni insanlarla tanışmalı ve belki de başka şeyler konuşmalısın bu ara. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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