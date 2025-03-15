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16 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
15.03.2025 - 19:01

Dürtülerinizi takip edin! Peki 16 Mart Pazar günü aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Mart Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, tersinden uyanabilirsin bugün! Hiçbir şeye tahammül etmek istemeyen bir tavırla istediğin gibi yaşayabilirsin. Planları bozabilir, kuralları çiğnemeye meyilli olabilir ve en önemlisi de kimseyi dinlemeyen bir tavırla istediğini yapabilirsin. Tutkuların ve dürtülerin yönetebilir seni bugün. Hatta, Koç burcundaki Merkür retronun etkilerini en net şekilde hissettiğin gün bugün olabilir. 

İşte şimdi aşktan söz etmeli... Dürtüler ve tutkular seni aşka sürükleyebilir. Onun çekimine dayanamayabilir, aşkını itiraf edebilirsin. Tabii bu durumda heyecan verici yakınlaşmalardan söz etmek de mümkün olabilir. Bırak kendini, çünkü bu ilişkide mutlu olma ihtimalin bir hayli yüksek. 

Canını sıkmak istemesek de tahammülsüzlükten biraz daha söz etmeliyiz. Zira etrafındaki insanların tavsiyeleri ve önerileri bile seni kızdırabilir. Belki de sevdiklerini baştan uyarmalı, hayatı da biraz daha gırgıra vurmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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