16 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, haftanın son gününde ani ve beklenmedik bir karar verebilirsin. Bir süre önce başladığın iş ve yeni kurmaya çalıştığın düzene dair güçlü adımlar atabilirsin. İlerlemek için seni teşvik eden güçlü bir motivasyon ile dolabilir, hayattan daha fazlasını almak konusunda da hırslı olabilirsin.

Hatta tabir caizse tuttuğunu koparacaksın bugün! Sözleşmelerin imzalanacağı, anlaşmaların yapılacağı ve ticari bağların kurulacağı bugün paranı da katlama şansın var. Doğru kararlar aldığına emin ol. Seçtiğin yolun sonunda güç ve paranın yanında mutluluk da olsun.

E madem bahsettik mutluluktan, içindeki sese kulak vermelisin: Ne istiyorsun hayattan? İşte bunun cevabını bulursan, aşkı ve huzuru da bulabilirsin. Peşine takıldığın heveslerin, başarının ve gücün yanında duygusal ihtiyaçlarına da kulak vermelisin. Bu sayede mutlu olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...