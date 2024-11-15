16 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün güçlü bir irade ve disiplin ile hareket edeceksin. Boğa burcundaki Dolunay'ın etkisinde maddi anlamda güçlenecek adeta kendi imparatorluğunu inşa edeceksin. Bu aşamada birtakım ortaklıklar ve iş birlikleri gündeminde yer alabilir. Birlikte büyüyeceğin kişileri doğru seçersen, yükselecek ve güçleneceksin.

Uranüs'ün de etkisini hissettiğin gün içerisinde maddi anlamda güçlenmeni sağlayan yeni kapılar önünde tek tek açılacak. Aradığın fırsat önüne geldiğinde hızlı hareket etmen gerektiğini unutmamalısın. Her fırsatı dikkatle değerlendir, harekete geçmek konusunda tereddüt etme.

Tüm bunlar olurken dikkat etmen gereken Bir diğer konu ise ilişkiler. İş ortaklarını ya da hayat arkadaşını seçerken dikkatli olmalısın. Derin bağlar kurduğun, içtenlik ve samimiyetine inandığın kişileri yanına almalısın. Bu sayede sadece mutlu değil huzurlu ve zengin de olacaksın. Bu şans yönetmek senin elinde, bakalım neler yapacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...