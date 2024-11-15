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16 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
15.11.2024 - 19:01

Yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Peki 16 Kasım Cumartesi gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün ruhsal anlamda kıymetli bir yeniden doğum sürecine giriyorsun. Boğa burcundaki Dolunay'ın etkisinde spiritüel bir enerji ile dolacaksın. Haliyle bu durum sana bedensel ve ruhsal anlamda gözle görülür bir şifa enerjisi getirecek. Kendine her zamankinden daha iyi, daha güçlü ve daha mutlu hissettiğin günler başlıyor. 

Geçmişi ile yüzleşmeyi ve ruhsal bir temizlik ile yüklerinden arınmayı da unutma. Bu sayede taze başlangıçlar yapabilir, gerçekten iyileşebilirsin. Duygusal anlamda güçlenmek ve huzura varmak için saklı gerçekleri de ortaya çıkarmayı unutma. Özellikle ailen ve partnerinle arandaki arandaki sırlardan kurtul, yüklerinden arın. Göreceksin Bu sayede konfor alanının genişleyecek ve kendini yanında huzurlu hissettiğin insanların sayısı da artacak. 

Hafta sonu boyunca yaşayacağın bu arınma sadece duygusal anlamda değil profesyonel anlamda da önünü açacaktır. İş hayatın için ne istediğini bilen ve kendinden emin bir tavırla yola çıkmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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