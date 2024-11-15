16 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün seni sen yapan gerçekler ile yüzleşeceksin. Burcunda meydana gelen Dolunay, sana bağımsızlığını ilan etme fırsatı tanıyacak. Bu sayede her zamankinden daha özgür olduğun bir hayat düzeni kurma şansı elde edeceksin. Yeni bir hayata başlamak için bugüne kadar gösterdiğinden çok daha fazla çaba harcayacak ve daha cesur adımlar atacaksın.

İşte tam da bu noktada gökyüzünde hakimiyetini sürdüren Uranüs'ten de destek alacaksın. Adeta ruhuna fısıldayan bu astrolojik etkileşim dış görünüşünden yaşam tarzına her konuda değişmeni sağlayacak. Yeni imajın hayat görüşüne uyacak ve sana iyi gelecek. Hayatı olan bağlılığını ve yaşama motivasyonunu arttıran dönüşüm enerjisi ile daha aktif olacaksın.

Bugüne kadar denemediklerini denemek isteyecek, kalıplara sığmayacaksın. Ruh halin ve yeni imajın ise özellikle yakın çevren tarafından takdir edilecek. Sanıyoruz artık onlar da senin harekete geçmen gerektiğini düşünüyor. Peki sen nereden başlayacaksın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...