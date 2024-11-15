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16 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
15.11.2024 - 19:01

Gerçekler sizi özgür kılacak. Peki 16 Kasım Cumartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün seni sen yapan gerçekler ile yüzleşeceksin. Burcunda meydana gelen Dolunay, sana bağımsızlığını ilan etme fırsatı tanıyacak. Bu sayede her zamankinden daha özgür olduğun bir hayat düzeni kurma şansı elde edeceksin. Yeni bir hayata başlamak için bugüne kadar gösterdiğinden çok daha fazla çaba harcayacak ve daha cesur adımlar atacaksın. 

İşte tam da bu noktada gökyüzünde hakimiyetini sürdüren Uranüs'ten de destek alacaksın. Adeta ruhuna fısıldayan bu astrolojik etkileşim dış görünüşünden yaşam tarzına her konuda değişmeni sağlayacak. Yeni imajın hayat görüşüne uyacak ve sana iyi gelecek. Hayatı olan bağlılığını ve yaşama motivasyonunu arttıran dönüşüm enerjisi ile daha aktif olacaksın. 

Bugüne kadar denemediklerini denemek isteyecek, kalıplara sığmayacaksın. Ruh halin ve yeni imajın ise özellikle yakın çevren tarafından takdir edilecek. Sanıyoruz artık onlar da senin harekete geçmen gerektiğini düşünüyor. Peki sen nereden başlayacaksın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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