16 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün yeni ufuklara yelken açmalısın. Sınırları aşmanın zamanı geldi. Artık kalıpları yıkmalı, standardın dışına çıkmalı ve kendi gücüne inanmalısın. Boğa burcundaki Dolunay'ın etkisinde ufkunu nasıl genişleteceğini, bilgi ve deneyimini nasıl arttıracağını kolayca keşfedeceksin.

İşte bu aşamada karşına birtakım eğitim ve seyahat fırsatları çıkabilir. Şimdiden söyleyelim yolun uzun... Zira uluslararası arenada yerini almanı sağlayacak bir bakış açısı geliştireceksin. Bunun için bulunduğun yerden dışarı çıkman gerekecek. Tabii bu sırada hayatının en heyecanlı macerasına da atılmış olacaksın. Bu yeniden kendin olabilme sürecinde, inançlarını ve hayatın anlamını da sorgulayabilirsin. Bize soracak olursan değişmekten korkmamalısın.

Artık istediğini elde elde edene kadar durmayacaksın. Hırslarını, tutkularına ve arzularını özgür bırakıp hayatını istediğim gibi şekillendireceksin. Şansın bol, cesaretin ise daim olsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...