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16 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
15.11.2024 - 19:01

Küllerinizden doğacaksınız. Peki 16 Kasım Cumartesi gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün küllerinden doğabilirsin! Ufkunu açacak gelişim ve ilerlemeye odaklanacaksın. Bir süredir başlamayı düşündüğün ancak ertelediğin eğitim, seminer ya da kurslara başlayacaksın. Bu sayede zihnini arındıracak ve önüne bakmaya başlayacaksın. Zira Boğa burcundaki Dolunay'ın etkisiyle, ilerlemenin mutlaka bir yolunu bulacaksın. 

İlerlemeden söz etmişken, hafta sonuna sosyal ve hareketli başlayacağını da hatırlatmalıyız. Ani gelişen davetler veya katılman gereken etkinlikler söz konusu olabilir. Burada kendini göstermekten çekinmemelisin. Kuracağın bazı bağlantılar sayesinde istediğin ilerlemeyi düşündüğünden önce kat edebilirsin. Yenilikçi bir zihin ve heyecanlı bir biliş ile gününü güzelleştireceğine eminiz. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Duygusal anlamda güçlenmeye ve desteklenmeye ihtiyacın var. Bunun için sana o zaman eli geri çevirme. Basit bir arkadaşlık aslında unutulmaz bir aşka dönüşebilir. Ona bir şans vermeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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