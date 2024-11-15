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16 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
15.11.2024 - 19:01

Değişim arzusu sizi başarıya ulaştıracak. Peki 16 Kasım Cumartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün hiçbir planın yokken kendini güçlü bir değişim arzusu içerisinde bulabilirsin. Bir yandan Uranüs özgür ruhunu canlandırırken bir yandan da güç ve otoriteni destekleyen Boğa burcundaki Dolunay'ın etkisiyle hayatının dönüm noktasına ulaşabilirsin. 

Tam bu noktada profesyonel hayatında beklenmedik başarılar elde edebilirsin. Özellikle uzun süredir emek harcadığım konularda hak ettiğine ulaşabilirsin. Hatta belki de tam da umudunu kaybettiğin anda beklediğin terfiyi elde ederek yeniden motivasyon kazanabilirsin. Bu sırada toplumsal imajının değişeceğini ve itibarının güçleneceğini de söylemeliyiz.

Bütün bunlar olurken, duygusal anlamda da bazı kararlar vermen gerekebilir. Seni yeterince desteklemeyen partnerinden ayrılmak gündeminde yer alabilir. Zira hak ettiğin ilgi ve sevginin ne olduğunu artık çok daha iyi biliyorsun. Bu yüzden etrafındakilerin de buna göre davranmasını isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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