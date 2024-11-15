16 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hiçbir planın yokken kendini güçlü bir değişim arzusu içerisinde bulabilirsin. Bir yandan Uranüs özgür ruhunu canlandırırken bir yandan da güç ve otoriteni destekleyen Boğa burcundaki Dolunay'ın etkisiyle hayatının dönüm noktasına ulaşabilirsin.

Tam bu noktada profesyonel hayatında beklenmedik başarılar elde edebilirsin. Özellikle uzun süredir emek harcadığım konularda hak ettiğine ulaşabilirsin. Hatta belki de tam da umudunu kaybettiğin anda beklediğin terfiyi elde ederek yeniden motivasyon kazanabilirsin. Bu sırada toplumsal imajının değişeceğini ve itibarının güçleneceğini de söylemeliyiz.

Bütün bunlar olurken, duygusal anlamda da bazı kararlar vermen gerekebilir. Seni yeterince desteklemeyen partnerinden ayrılmak gündeminde yer alabilir. Zira hak ettiğin ilgi ve sevginin ne olduğunu artık çok daha iyi biliyorsun. Bu yüzden etrafındakilerin de buna göre davranmasını isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...