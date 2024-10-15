16 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün biraz hayalperest olabilirsin. Gerçeklikten uzaklaşarak olmayacak işler peşine düşebilirsin. Bu yüzden işini ve düzenini riske atabilirsin. Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisiyle sınırları aşan zihnin yanılgıya sebep olabilir.

Tabii senin gibi heyecanlı ve girişimci bir ruh, hemen harekete geçmek isteyecektir. Ancak acele etmemelisin. Daha güvenli yollardan yürümeli, bildiğin sınırlar doğrultusunda hareket etmeli ve konfor alanından kolayca vazgeçmemelisin. Özellikle öz kaynaklarını satma ya da iş birlikleri için ortaya koyma fikrinden uzak durmalısın. Önce rotanı çizmeli, işe ve ortaklarına güvenmeli sonra harekete geçmelisin.

Bugün daha ziyade senin için aşk günü olmalı! İş yerine aşka odaklanırsan, uçuk kaçık bir ilişki ve bolca flört seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...