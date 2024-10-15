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16 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 19:01

Aman dikkat gerçeklikten uzaklaşabilirsiniz! Peki 16 Ekim Çarşamba gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün biraz hayalperest olabilirsin. Gerçeklikten uzaklaşarak olmayacak işler peşine düşebilirsin. Bu yüzden işini ve düzenini riske atabilirsin. Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisiyle sınırları aşan zihnin yanılgıya sebep olabilir. 

Tabii senin gibi heyecanlı ve girişimci bir ruh, hemen harekete geçmek isteyecektir. Ancak acele etmemelisin. Daha güvenli yollardan yürümeli, bildiğin sınırlar doğrultusunda hareket etmeli ve konfor alanından kolayca vazgeçmemelisin. Özellikle öz kaynaklarını satma ya da iş birlikleri için ortaya koyma fikrinden uzak durmalısın. Önce rotanı çizmeli, işe ve ortaklarına güvenmeli sonra harekete geçmelisin. 

Bugün daha ziyade senin için aşk günü olmalı! İş yerine aşka odaklanırsan, uçuk kaçık bir ilişki ve bolca flört seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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