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16 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 19:01

Yüklerinizden kurtulacaksınız. Peki 16 Ekim Çarşamba gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün herkes senin etrafında pervane olacak! Sevdiklerinden gelen tatlı jestler ve küçük sürprizler havada uçuşacak. Ne diyelim sen bunu zaten her zaman hak ediyorsun. Ama bu kez başka.... Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı sayesinde geçmişin yüklerinden kurtuluyorsun. Bu sürprizler ise tebrik amaçlı! 

Uzun süredir üzerinde yük haline gelen ailevi sorunlar, boşanma ya da mal davaları, tartışmalar ve yol ayrılıkları sonunda bitiyor! Artık ailen olarak nitelendirdiğin insanlar değişebilir. Ve sen kendine yeni bir hayat inşa etme şansı bulabilirsin. Bunu yaparken yanında güvendiğin kişilerin olmasına dikkat et. Sevgi ve güvenin bir arada olduğu ilişkilere odaklan. 

Öte yandan sosyal medya kullanımana da dikkat et! İşler tam da düzeldi derken, bir tartışmanın ya da topluluk önünde bir hatanın altına imza atma. Bize soracak olursan, zaferini sessizce yaşamak sana düşündüğünden çok daha fazla yakışacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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