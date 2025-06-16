16 - 22 Haziran Haftanın Kristali Beyaz Kuvars
Beyaz Kuvars, diğer adıyla Kristal Kuvars, doğanın en saf ve en çok yönlü şifalı taşlarından biridir. Hem fiziksel hem ruhsal dengeyi destekleyen güçlü bir kristal olarak bilinir.
İşte Beyaz Kuvars'ın faydaları, kullanım alanları ve burçlara göre uygunluğu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz Kuvars (Kristal Kuvars) Faydaları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
♊ Hangi Burçlar İçin Uygun?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video