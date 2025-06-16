16 - 22 Haziran Haftanın Kristali Beyaz Kuvars

Beyaz Kuvars, diğer adıyla Kristal Kuvars, doğanın en saf ve en çok yönlü şifalı taşlarından biridir. Hem fiziksel hem ruhsal dengeyi destekleyen güçlü bir kristal olarak bilinir.

İşte Beyaz Kuvars'ın faydaları, kullanım alanları ve burçlara göre uygunluğu. 👇