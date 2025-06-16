16 – 22 Haziran 2025 Kutsal Koruma: Şaman Taryon Yantra
Taryon, evrensel koruma sağlayan çok boyutlu ve kadim bir sembol olarak tasarlanmıştır. Bu sembol, ruhsal, enerjetik, zamansal ve boyutsal koruma sağlayarak bir şaman tılsımı, bir yantra (enerji formu) ve bir zırh (kalkan) gibi işlev görür.
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Koruma Katmanları
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Sembolün Gücü ve Yapısı
İsim Anlamı: "Zamanlararası Zırh – TARYON"
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