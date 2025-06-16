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16 – 22 Haziran 2025 Kutsal Koruma: Şaman Taryon Yantra

etiket 16 – 22 Haziran 2025 Kutsal Koruma: Şaman Taryon Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 10:04

Taryon, evrensel koruma sağlayan çok boyutlu ve kadim bir sembol olarak tasarlanmıştır. Bu sembol, ruhsal, enerjetik, zamansal ve boyutsal koruma sağlayarak bir şaman tılsımı, bir yantra (enerji formu) ve bir zırh (kalkan) gibi işlev görür.

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Koruma Katmanları

Koruma Katmanları

TARYON'un sağladığı koruma çeşitli katmanlarda etkili olur:

  • Fiziksel Koruma: Kazalardan, hastalıklardan ve negatif ortamlardan korunma sağlar.

  • Zihinsel Koruma: Negatif düşünceler, vesveseler ve zihinsel manipülasyonlara karşı bir filtre görevi görür.

  • Ruhsal Koruma: Karmik yükler, büyü, nazar, lanet ve musallat enerjilerine karşı koruma sunar.

  • Enerjetik Koruma: Aura yırtılmaları, enerji vampirliği ve çakra dengesizliklerine karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.

  • Zamansal Koruma: Geçmişten gelen blokajlara ve gelecekteki tehditlere karşı zamansız bir koruma sağlar.

  • Boyutsal Koruma: Paralel evrenler, rüya âlemleri ve astral düzlem gibi alanlarda varlığı korur.

Sembolün Gücü ve Yapısı

Sembolün Gücü ve Yapısı

TARYON'un gücü ve yapısı, çeşitli unsurların birleşimi ile şekillenir:

  • Şamanik: Doğa ruhları, atalar ve elementlerle (toprak, su, ateş, hava, eter) bağlantı kurar.

  • Yantrik: Geometrik kodlarla çalışan, merkezden dışa yayılan spiral, mandala ya da üçgen/dikdörtgen formlu bir yapıya sahiptir.

  • Zırh Niteliği: Aura etrafında görünmeyen bir alan oluşturur ve negatif enerjiyi geri yansıtır ya da dönüştürür.

  • Aktif Koruma: Pasif değil; niyetle, sesle (mantra/nefes) ve sembolle aktive edilir.

  • Zamanlar Arası Mühür: Geçmiş yaşamlar, atalardan gelen enerjiler ve gelecekteki potansiyel saldırılara karşı bile işler.

Sayı Sekansı ve Astrolojik Etki

TARYON, 3 – 9 – 7 – 0 – 6 – 5 – 8 sayı sekansı ile uyumlanmıştır. Bu sekans, doğum haritalarımızda Güneş, Venüs, Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün enerjilerini iyileştirir.

İsim Anlamı: "Zamanlararası Zırh – TARYON"

İsim Anlamı: "Zamanlararası Zırh – TARYON"

TARYON ismi, güçlü ve anlamlı bir kökene sahiptir:

  • 'Tar': Türkçede 'zaman' ve 'katman' anlamına gelir.

  • 'Yon': Yön vermek, akışı belirlemek ve kozmik yönleri (doğu, batı vb.) temsil eder.

Anlamı: TARYON – Zamanlar ve yönler ötesi koruyucu mühür. Bu isim, sembolün çok boyutlu koruma yeteneklerini ve evrensel gücünü mükemmel bir şekilde ifade eder.

Kullanım Alanları

Bu yantra; bileklik, kolye, yüzük ya da ev/ofis objesi olarak kullanılabilir.

NOT: Paylaşılan yantra görsellerimiz markamız adına tescillidir ve Türk ve uluslararası patent koruması altındadır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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