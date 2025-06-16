16 – 22 Haziran 2025 Kutsal Koruma: Şaman Taryon Yantra

TARYON ismi, güçlü ve anlamlı bir kökene sahiptir:

'Tar': Türkçede 'zaman' ve 'katman' anlamına gelir.

'Yon': Yön vermek, akışı belirlemek ve kozmik yönleri (doğu, batı vb.) temsil eder.

Anlamı: TARYON – Zamanlar ve yönler ötesi koruyucu mühür. Bu isim, sembolün çok boyutlu koruma yeteneklerini ve evrensel gücünü mükemmel bir şekilde ifade eder.

Kullanım Alanları

Bu yantra; bileklik, kolye, yüzük ya da ev/ofis objesi olarak kullanılabilir.

NOT: Paylaşılan yantra görsellerimiz markamız adına tescillidir ve Türk ve uluslararası patent koruması altındadır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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