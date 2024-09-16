16 - 22 Eylül Haftasının Kristali Pirit ve Yantrası Uma Maheshwara
Pirit birçok değerli taş gibi, gücünü korumak için enerji yenilenmesiyle gelişir. Pirit'i güneş ışınları altında veya bir kuvars kristalinin yanında şarj etmek, enerjisini yenilemenin güçlü bir yolu olabilir.
Güneş ışığı, Pirit'i temizler ve enerji verir, bolluk ve koruma özelliklerini harekete geçirir.
Pirit hangi çakra içindir?
Pirit genellikle Solar Pleksus Çakrası ile ilişkilendirilir, güveni, canlılığı ve kişisel gücü artırır. Hayatınızı iddialı ve güçlü bir benlik duygusuyla yaşamanızı sağlar. 9919 sayı sekansı ile gücünü artırır.
Piritin Gerçek Olduğunu Nasıl Anlarsınız?
Gerçek Pirit'i belirlemek, özelliklerini yakından gözlemlemeyi gerektirir. Gerçek Pirit genellikle altına benzer metalik bir parlaklığa ve altın sarısı bir renge sahiptir ancak daha sert ve daha kırılgandır. Ayırt edici bir test, çizgi testidir; Pirit, altın rengi bir çizgi bırakan altının aksine, porselen üzerinde yeşilimsi siyah bir çizgi bırakır. Ek olarak, gerçek Pirit genellikle yüzeyinde çizgiler sergileyen küpler veya piritohedronlar halinde oluşur.
Pirit Temizliği
Piritin güzelliğini ve enerjisini korumak için temizliğine özen gösterin. Suyla doğrudan temas, oksidasyona yol açarak parlaklığını azaltabilir. Kuru, yumuşak bir bezle rutin olarak nazikçe silmek ve ada çayı ile tütsü yapmak yeterli olacaktır.