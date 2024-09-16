Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
16 - 22 Eylül Haftasının Kristali Pirit ve Yantrası Uma Maheshwara

etiket 16 - 22 Eylül Haftasının Kristali Pirit ve Yantrası Uma Maheshwara

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 07:17

Pirit birçok değerli taş gibi, gücünü korumak için enerji yenilenmesiyle gelişir. Pirit'i güneş ışınları altında veya bir kuvars kristalinin yanında şarj etmek, enerjisini yenilemenin güçlü bir yolu olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güneş ışığı, Pirit'i temizler ve enerji verir, bolluk ve koruma özelliklerini harekete geçirir.

Güneş ışığı, Pirit'i temizler ve enerji verir, bolluk ve koruma özelliklerini harekete geçirir.

Benzer şekilde, berrak kuvarsın yüksek titreşim frekansı, Pirit'in enerjilerini yükseltmeye yardımcı olabilir, böylece tamamen şarj edilmiş ve niyetlerinizi desteklemeye hazır olmasını sağlar. Altın kadar değerli olmasa da Pirit estetik çekiciliği, şifa verici özellikleri ve manevi önemi nedeniyle son derece değerlidir. Ayrıca paranın tezahür etmesine yardımcı olarak hayatınıza daha fazla zenginlik getirir.

Maddi manevi zenginliğin, bereketin taşı. İşlerimizin artıp bolluk ile devam etmesinde fayda sağlar. Özellikle iş ve evimizde kaya pirit kullanmamız faydalı olur. Pirit'in ideal konumu, zenginliği, korumayı ve pozitif enerjiyi davet etmek istediğiniz her yerdir. Finansal belgelerin yakınında, masanızda veya hatta çantanızda, Pirit bolluğu çekmek ve olumsuzluğu uzaklaştırmak için düzenli titreşimleri yayan bir doğal taştır.

Pirit hangi çakra içindir?

Pirit genellikle Solar Pleksus Çakrası ile ilişkilendirilir, güveni, canlılığı ve kişisel gücü artırır. Hayatınızı iddialı ve güçlü bir benlik duygusuyla yaşamanızı sağlar. 9919 sayı sekansı ile gücünü artırır.

Piritin Gerçek Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Gerçek Pirit'i belirlemek, özelliklerini yakından gözlemlemeyi gerektirir. Gerçek Pirit genellikle altına benzer metalik bir parlaklığa ve altın sarısı bir renge sahiptir ancak daha sert ve daha kırılgandır. Ayırt edici bir test, çizgi testidir; Pirit, altın rengi bir çizgi bırakan altının aksine, porselen üzerinde yeşilimsi siyah bir çizgi bırakır. Ek olarak, gerçek Pirit genellikle yüzeyinde çizgiler sergileyen küpler veya piritohedronlar halinde oluşur.

Pirit Temizliği

Piritin güzelliğini ve enerjisini korumak için temizliğine özen gösterin. Suyla doğrudan temas, oksidasyona yol açarak parlaklığını azaltabilir. Kuru, yumuşak bir bezle rutin olarak nazikçe silmek ve ada çayı ile tütsü yapmak yeterli olacaktır.

Hint koleksiyonundan Uma Maheshwara Yantra

Hint koleksiyonundan Uma Maheshwara Yantra

Uma Maheshwara doğum haritalarımızda yaşam veren, Güneş’in, aşkın gezegeni Venüs’ün, duyguların, doğurganlığın gezegeni Ay’ın  enerjisini en üst oktava çıkartan, çiftler arasındaki evlilik uyumunu, beraberlikleri devam edenlerin ilişkilerini huzur ve aşk ile yaşamaya teşvik eden ve aralarındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olur.

9 Mars’ın 1 Güneş’in sayısıdır. 9919 kalbinizi açmanızı, eş ya da sevgiliniz ile dürüstçe iletişim kurmanızı ve ilişkinizin daha derin amacına güvenmenizi teşvik eder. Uma Mahwshwara yantra 9919 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. Kozmik enerjinin ruhsal iletkenleridir. İstenilen etkilerin daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olur. Evren neden ve sonuç ilkesine göre çalıştığından, karmalarımızı şifalandırmaya onurlandırmaya ekstra dikkat etmeli tüm kalbiniz ile trigonemetri ve altın oranın güçlü enerjilerinin semboller ile enerjisi ile uyumlanmaya odaklanmalısınız. Atalara kızgınlık korku ve kaygılarınızı dönüştürmelisiniz.

Yantralar kişinin düşünce kalıplarını şekillendiren ve böylece hayatı daha iyi hale getiren ve onu başka bir seviyeye yükselten pozitif enerjiler yayar.  Tüm kötü enerjileri yok edip, kişinin hayatına olumlu güçleri getiren güçlü bir yantradır. Dış etkenlerden kaynaklı ve kötü gözlerden kaynaklanan tüm kötü etkileri ortadan kaldırır. İlişkilerinde istikrarsızlıklar ile imtihan olan kişiler tarafından doğum haritaları incelenerek altın gümüş oniks kolye ve bileklik olarak gezegen saatlerine göre hazırlanabilen bir yantradır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam