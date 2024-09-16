16 - 22 Eylül Haftasının Kristali Pirit ve Yantrası Uma Maheshwara

Uma Maheshwara doğum haritalarımızda yaşam veren, Güneş’in, aşkın gezegeni Venüs’ün, duyguların, doğurganlığın gezegeni Ay’ın enerjisini en üst oktava çıkartan, çiftler arasındaki evlilik uyumunu, beraberlikleri devam edenlerin ilişkilerini huzur ve aşk ile yaşamaya teşvik eden ve aralarındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olur.

9 Mars’ın 1 Güneş’in sayısıdır. 9919 kalbinizi açmanızı, eş ya da sevgiliniz ile dürüstçe iletişim kurmanızı ve ilişkinizin daha derin amacına güvenmenizi teşvik eder. Uma Mahwshwara yantra 9919 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. Kozmik enerjinin ruhsal iletkenleridir. İstenilen etkilerin daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olur. Evren neden ve sonuç ilkesine göre çalıştığından, karmalarımızı şifalandırmaya onurlandırmaya ekstra dikkat etmeli tüm kalbiniz ile trigonemetri ve altın oranın güçlü enerjilerinin semboller ile enerjisi ile uyumlanmaya odaklanmalısınız. Atalara kızgınlık korku ve kaygılarınızı dönüştürmelisiniz.

Yantralar kişinin düşünce kalıplarını şekillendiren ve böylece hayatı daha iyi hale getiren ve onu başka bir seviyeye yükselten pozitif enerjiler yayar. Tüm kötü enerjileri yok edip, kişinin hayatına olumlu güçleri getiren güçlü bir yantradır. Dış etkenlerden kaynaklı ve kötü gözlerden kaynaklanan tüm kötü etkileri ortadan kaldırır. İlişkilerinde istikrarsızlıklar ile imtihan olan kişiler tarafından doğum haritaları incelenerek altın gümüş oniks kolye ve bileklik olarak gezegen saatlerine göre hazırlanabilen bir yantradır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.