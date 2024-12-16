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16 – 22 Aralık 2024 Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 16 – 22 Aralık 2024 Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 12:46

Bu haftanın yantrası, Şaman yantra koleksiyonumuzdan Bomoh, şifacı hekim anlamına gelir. 2999 sayı sekansı ile uyumludur.

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Psikolojik rahatsızlıkları dengeleyen şifa şaman yantrası…

Psikolojik rahatsızlıkları dengeleyen şifa şaman yantrası…

Anksiyete, korku, duygu durum bozukluğunu şifalandıran, ruh ve bedeni sağlıkla denge tutan bir yantaradır.

Haftanın kristali: Deniz kulağı

Haftanın kristali: Deniz kulağı

Deniz Kulağı kristali bu deniz kristali, Abalone'un sağlığa faydalarını ve sağlığınızı iyileştirmek için nasıl kullanacağınızı anlamanız için, nelerden oluştuğunu bilmek önemlidir. Yaygın inanışın aksine, abalone taşları kristal gibi değildir. Bunlar salyangoz kabukları gibi deniz canlılarından elde edilen kabuklardır. Abalone kabukları serttir, düz oval bir şekle ve parıldayan bir iç kısma sahiptir.

Kabukların renk desenleri abalone türlerine göre değişir. En yaygın renk desenleri mor, mavi, sarı ve yeşildir.

Kabukların renk desenleri abalone türlerine göre değişir. En yaygın renk desenleri mor, mavi, sarı ve yeşildir.

1. Duygusal denge ve motivasyon

Abalone okyanusta yavaş yavaş geliştiğinden, karşılaştığımız duygusal gelgitlerle ilişkilidir.

Okyanus gelgitleri tarafından döndürülüp savrulmasına rağmen, taş hala güzel çıkıyor. Hayatınızın zorlu zamanlarında bu fenomeni düşünmek motivasyonel olabilir. Bu, sizin de zor zamanlardan geçebileceğinizi ve her zamankinden daha güçlü ve daha güzel çıkabileceğinizi gösteriyor.

Bu motivasyon faktörünün ötesinde, abalone'un titreşimleri, stresli olduğunuzda sakinleşmenize yardımcı olabilecek yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Baskı altında duygularınızı kontrol etme yeteneğini artıran dört C'leri geliştirir.

Deniz kulağı ayrıca duygusal olarak açılmanızı kolaylaştırır. Bu, farklı koşullar altında diğer insanlarla etkileşimde bulunmanıza ve işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

2. Anksiyete giderici

Abalone taşı, okyanus renklerinin dalgalı bir kombinasyonunda gelir. Kabukların mor, mavi, sarı ve yeşil tonları okyanusun güzelliğini hatırlatır. İnsanlar bilinçaltında okyanus renklerini huzur ve sükunetle ilişkilendirdiğinden, bir abalone kabuğuna bakmak kaygınızı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu nedenle, bir dahaki sefere belirli bir durum hakkında gergin hissettiğinizde, abalone mücevherinize derinlemesine bakın. Taş endişelerinizi ve korkularınızı emer.

3. Hassasiyet ve öz farkındalık

Abalone size daha hassas olmanız için ilham verebilir.

Olayları farklı bir bakış açısıyla görmenize yardımcı olur, böylece durumlara duygulara göre hareket etmek yerine daha net bir zihinle yaklaşabilirsiniz. Bu şekilde, diğer insanların duygularını düşünürken sözlerine ve eylemlerine uygun şekilde yanıt verebilirsiniz.

İçsel benliğinizle temasa geçmekte zorlanıyorsanız, abalone zihinsel karmaşayı aşmanıza yardımcı olabilir, böylece kendinizi gerçekte kim olduğunuz için görebilirsiniz. Özellikle zorba programlara ve aile taahhütlerine yakalanmış olduğunuzda, içsel benliğinizle teması kaybetmek kolaydır.

Bu sorumluluklardan kaçınamadığınız için, kendinizi kaybetmemenizi sağlamanın en iyi yolu abalone'u yakınınızda tutmaktır.

4. Kas problemlerinden kurtulma

Abalone taşı, sporcuların kas komplikasyonlarını önlemesine ve iyileştirmesine yardımcı olur. Ayrıca eklem bozuklukları ve artritle mücadelede ve kalp kaslarını güçlendirmede de etkilidir.

Bu sihirli taş sinir sistemini geliştirir ve omurganızı güçlendirir, böylece doğru vücut duruşunu koruyabilirsiniz. Bunu yaparak kas ağrısını ve eklem bozukluklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Ayrıca küçük iskelet dokularının gençleşmesine yardımcı olur. Bu nedenle, küçük bir omurga yaralanmasından iyileşiyorsanız, bir abalone taşı almayı düşünün.

5. Uygun sindirim

Düzenli olarak sindirim problemleriniz varsa, abalone hastane ziyaretlerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Vücudunuzun farklı yiyecekleri kolayca işleyebilmesi için sindirim sisteminizin verimliliğini artırır.

Ek olarak, abalone proteinlerin, A vitamininin ve D vitamininin asimilasyonunu artırır.

6. Bağışıklık artışı

Abalone, A vitamininin asimilasyonuna yardımcı olduğundan, bağışıklık sisteminizi ve görme yeteneğinizi güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca alerjiler, döküntüler ve diğer cilt hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı olabilir.

7. Daha iyi ilişkiler

Başarılı ilişkiler güven, duygusal istikrar ve duyguların dürüst bir şekilde iletilmesini gerektirir. Ortaklar duygularını iletemediğinde, güven ve dürüstlük tehlikeye girer ve bu birçok tartışmaya yol açar.

Abalone duygularınızı dengelediğinden ve onları iletmenizi kolaylaştırdığından, ilişkinizi sürdürmenize yardımcı olabilir.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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