16 – 22 Aralık 2024 Haftasının Gökyüzü Mesajı!

Hayatını gün doldurur gibi geçirenler yaşam denen yolun direksiyonuna yeniden geçmeye başlayacak. Ama isteyerek ama fark ederek. Kelimelerimizi seçerek kullanalım kimseyi kınamayalım kendimiz ile barışalım ve gezegenlerin bu haftaki enerjileri ile.

Kendi hayatlarımızın kahramanları olmak şimdi bizlerin iradesinde. Yüzleşelim kendimize soralım adil ve dürüst bir şekilde…

Beni ben yapan özelliklerimden taviz veriyor muyum?

Kendimi seviyor muyum? Kendime acıyor muyum?

Şükrediyor muyum?

Hatalarımı kabul edip ders alıp aynı tekrarlardan uzak durabiliyor muyum?

Korkularım, takıntılarım, kaçtıklarım neler?

Feda ettiklerim, kârlarım neler?

Bedenime ruhuma değer veriyor muyum?

Kendim için yapmadıklarımı başkaları için yapıyor muyum?

Başkalarının beni üzmesine izin verip kendime değil de başkalarına kızıp kendi özgürlüğümü kısıtlıyor muyum?

Yapabileceklerimin farkında mıyım?

Sevebilecek cesaretim var mı?

Bu sorulara ne kadar dürüst cevaplar verirsek verdiğimiz cevaplar gökyüzü enerjilerini değerlendirip yaşamlarımızın karanlıklarını yenilgilerini yeniden yapılandırmamızın da anahtarı olacaktır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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