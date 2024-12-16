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16 – 22 Aralık 2024 Haftasının Gökyüzü Mesajı!

etiket 16 – 22 Aralık 2024 Haftasının Gökyüzü Mesajı!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 22:53

Değişim, dönüşüm, yenilenme enerjisi her yönden yeryüzü ve gökyüzünü hakimiyeti altına almakta. Bu büyük enerji, toplumsal ve kişisel olarak ölü ruhlarımızı diriltmeye başlıyor.

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Uyanış ama kabusla ama bizi amaçlarımıza götürecek rüyaların gerçeğe dönüşmesi ile başlıyor şimdi.

Uyanış ama kabusla ama bizi amaçlarımıza götürecek rüyaların gerçeğe dönüşmesi ile başlıyor şimdi.

Hayatını gün doldurur gibi geçirenler yaşam denen yolun direksiyonuna yeniden geçmeye başlayacak. Ama isteyerek ama fark ederek. Kelimelerimizi seçerek kullanalım kimseyi kınamayalım kendimiz ile barışalım ve gezegenlerin bu haftaki enerjileri ile.

Kendi hayatlarımızın kahramanları olmak şimdi bizlerin iradesinde.  Yüzleşelim kendimize soralım adil ve dürüst bir şekilde…

Beni ben yapan özelliklerimden taviz veriyor muyum?

Kendimi seviyor muyum? Kendime acıyor muyum?

Şükrediyor muyum?

Hatalarımı kabul edip ders alıp aynı tekrarlardan uzak durabiliyor muyum?

Korkularım, takıntılarım, kaçtıklarım neler? 

Feda ettiklerim, kârlarım neler? 

Bedenime ruhuma değer veriyor muyum? 

Kendim için yapmadıklarımı başkaları için yapıyor muyum? 

Başkalarının beni üzmesine izin verip kendime değil de başkalarına kızıp kendi özgürlüğümü kısıtlıyor muyum? 

Yapabileceklerimin farkında mıyım? 

Sevebilecek cesaretim var mı? 

Bu sorulara ne kadar dürüst cevaplar verirsek verdiğimiz cevaplar gökyüzü enerjilerini değerlendirip yaşamlarımızın karanlıklarını yenilgilerini yeniden yapılandırmamızın da anahtarı olacaktır. 

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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