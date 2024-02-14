15 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sosyal yaşantın ön plana çıkabilir! Arkadaşlarınla daha derin bağlar kurmak ve iletişim halinde olmak isteyebilirsin. Özellikle yakın dostlarına ve onların tavsiyelerine ihtiyaç duyabilirsin. Merkür Chiron altmışlığı, sosyal çevrendeki ilişkileri derinleştirmen ve duygusal destek alman konusunda seni teşvik edebilir. Lakin içindeki her şeyi paylaşmama isteğinden kurtulmalısın. Ne demişler, 'Derdini söylemeyen, derman bulamazmış.'

Sevdiğin ve güvendiğin insanlara açık olarak duygusal ihtiyaçlarını ifade edersen huzura kavuşmak için bir şansın var. Birlikte geçmiş deneyimleri paylaştığın, güçlü bağlarla bağlı olduğun kimselere ihtiyaç duymak ise son derece normal. Sevginin seni iyileştirdiği günün sonunda çokça mutlu olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...