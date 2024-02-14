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15 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 19:01

Maddenin duygusal yönlerini ele aldığınız bir gün olabilir. Bu sırada aşka şans verirseniz, hem maddi hem de manevi anlamda kazançlı bir gün geçirebilirsiniz! Peki, 15 Şubat Perşembe gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün maddi konulara öncelik verebilirsin. Bir süredir zihnine takılan finansal meseleleri çözerek yoluna devam etmek isteyebilirsin. Üstelik derinlemesine düşündüğün finansal konularda iyileşme fırsatı da seni bekliyor. Merkür Chiron altmışlığı, para ile ilgili geçmişteki yaraları iyileştirmene öncülük ederken bir yandan da daha sağlam bir maddi temel oluşturman konusunda teşvik ediyor. Bu yüzden paranın duygusal yönlerini ele almalısın. Mali konuların ya da miras, aileden gelen gayrimenkul ya da nafakayı ruhsal anlam yüklemeden harcamalısın. 

Gelelim aşka ilişkin konulara! Yatırım konularında seni destekleyecek ve yol gösterecek kişi romantik ilişkinle ilişkili olabilir. Ona bir şans ver hem maddi hem de manevi anlamda hayatını olumlu etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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