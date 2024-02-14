15 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün maddi konulara öncelik verebilirsin. Bir süredir zihnine takılan finansal meseleleri çözerek yoluna devam etmek isteyebilirsin. Üstelik derinlemesine düşündüğün finansal konularda iyileşme fırsatı da seni bekliyor. Merkür Chiron altmışlığı, para ile ilgili geçmişteki yaraları iyileştirmene öncülük ederken bir yandan da daha sağlam bir maddi temel oluşturman konusunda teşvik ediyor. Bu yüzden paranın duygusal yönlerini ele almalısın. Mali konuların ya da miras, aileden gelen gayrimenkul ya da nafakayı ruhsal anlam yüklemeden harcamalısın.

Gelelim aşka ilişkin konulara! Yatırım konularında seni destekleyecek ve yol gösterecek kişi romantik ilişkinle ilişkili olabilir. Ona bir şans ver hem maddi hem de manevi anlamda hayatını olumlu etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...