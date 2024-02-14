15 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kariyerine odaklanmış gibisin! Hatta bugün neye odaklansan onu kazanca çevirebilecek güçtesin. Gelecek hedeflerinle ilgili düşündüklerin ve tasarladıklarını gerçeğe dönüştürmenin zamanı geldi. Merkür Chiron altmışlığı, iş yerinde geçmişteki iletişim hatalarını ele alman konusunda seni cesaretlendiriyor. Bu sayede neyi yanlış yaptığını çok daha net bir şekilde görerek yeni düzenini kurabilirsin. En iyisi senin kurduğun düzen olacak. Yalnızca iş ortamında empati ve anlayışla hareket etmeye odaklanmalısın. Kariyer hedeflerine ulaşmak için harekete geçerken yanında kimlerin olmasını istersin?

Gelelim sosyal çevrene ilişkin konulara! Başarılarını paylaşacağın kişileri de doğru seçmek istediğini biliyoruz. Sen öyle pek herkese güvenmezsin! Güvendiğin insanlarla özel bir kutlama için hazır ol, bu kutlamada partnerinin elini sıkı sıkı tutmasına da izin ver.