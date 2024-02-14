15 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün seyahatler, eğitim veya felsefi konularla ilgili derin düşüncelere dalabilirsin! Merkür Chiron altmışlığı, zihinsel ve ruhsal gelişim için yeni fırsatlar sunabilir. Yenilik arayışı içerisine girebilirsin. Hayatında neyi değiştirmek istiyorsun? Köklü bir değişim ile yenilenme sana iyi gelebilir. Seyahate çıkmak isteyip gidemediğin yerlere gitmek için uzun vadeli planlar yapmak bile hayata karşı bağlılığını artırabilir. Rutinlerden sıkıldığının farkındayız. Gitmek, öğrenmek, keşfetmek, yeni bakış açıları kazanmak istemense son derece normal. Çünkü yaratıcı zihinin adeta beslenmek istiyor.

İlk fırsatta rutinlerini değiştir! Güne Merkür'ün enerjisiyle başla ve Chiron'un şifalı gücüyle istediğin her şeyi yapabilecek gücü keşfet. Bu sana iyi gelecektir. Tabii omzundaki elin ya da sana sarılan kişinin de desteği önemli. Kendini bırak, aşk sana iyi gelecek.