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15 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 19:01

Başkalarına verdiğiniz tavsiyeleri dinleme zamanı! Kendinizi mutlu etmeye hazırsınız. Peki, 15 Şubat Perşembe gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yeni fikirlere odaklanabilirsin. Hayata farklı perspektiflerden bakabilirsin. Tüm bunlara öncülük eden Merkür Chiron altmışlığında, zihinsel düzeyde  iyileşme sağlayabilir. Her zaman başkaları için kullandığın empati ve anlayışı şimdi de kendin için kullanmalısın. Herkesin iyiliğini düşünürken ihmal ettiğin kendine öncelik vermek için harika bir gün. Kendine zaman ayırdığında anksiyetelerin ve stresin geride kaldığını fark edeceksin. İş hayatında dahi profesyonel yaşantının önünde kendini tutmaya ne dersin? İmkansız gibi görünebilir, fakat denemekten zarar görmezsin. 

Aşk hayatında da başkalarına verdiğin tavsiyeleri dinleme zamanı. İlişkinde kendini değerli hissetmeye odaklan. Sevildiğini hissetmek istediğini partnerine fark ettir. Bırak senin için bir şeyler yapsın... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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