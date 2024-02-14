15 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün yeni fikirlere odaklanabilirsin. Hayata farklı perspektiflerden bakabilirsin. Tüm bunlara öncülük eden Merkür Chiron altmışlığında, zihinsel düzeyde iyileşme sağlayabilir. Her zaman başkaları için kullandığın empati ve anlayışı şimdi de kendin için kullanmalısın. Herkesin iyiliğini düşünürken ihmal ettiğin kendine öncelik vermek için harika bir gün. Kendine zaman ayırdığında anksiyetelerin ve stresin geride kaldığını fark edeceksin. İş hayatında dahi profesyonel yaşantının önünde kendini tutmaya ne dersin? İmkansız gibi görünebilir, fakat denemekten zarar görmezsin.

Aşk hayatında da başkalarına verdiğin tavsiyeleri dinleme zamanı. İlişkinde kendini değerli hissetmeye odaklan. Sevildiğini hissetmek istediğini partnerine fark ettir. Bırak senin için bir şeyler yapsın... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...