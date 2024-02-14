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15 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 19:01

Şifa bulmaya hazır olun! Merkür Chiron açılanması dengeleri sizin lehinize çevirebilir. Peki, 15 Şubat Perşembe gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ev ve aile hayatına odaklanabilirsin. Bir süredir içinde bulunduğun değişim ve dönüşüm telaşın artabilir. Pek çok konu hakkında derinlemesine düşünme fırsatı bulabilir, bu sırada kendine daha hassas davranabilirsin. Merkür Chiron altmışlığı, aile üyeleriyle iletişimde eski yaraları iyileştirmeni destekliyor. Bu kez karşındakinin iyileşme sürecini değerlendirmeden kendin için bir şeyler yapma şansı sunuyor. 

Şifa veren değil, şifa bulun taraf olmaya hazır olun. Çünkü duygusal bağları güçlendirmekten ziyade kendini sevmek senin için daha büyük önem arz ediyor. Evde huzur ve güven hissi için gerekli adımları atma zamanını geldi. Konfor alanını genişleterek aidiyet hissini artırabilirsin. Hak ettiğin değer için verdiğin mücadelede en çok kendine ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Bu da sosyal yaşantındaki dengeleri senin lehine değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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