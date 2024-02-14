15 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ev ve aile hayatına odaklanabilirsin. Bir süredir içinde bulunduğun değişim ve dönüşüm telaşın artabilir. Pek çok konu hakkında derinlemesine düşünme fırsatı bulabilir, bu sırada kendine daha hassas davranabilirsin. Merkür Chiron altmışlığı, aile üyeleriyle iletişimde eski yaraları iyileştirmeni destekliyor. Bu kez karşındakinin iyileşme sürecini değerlendirmeden kendin için bir şeyler yapma şansı sunuyor.

Şifa veren değil, şifa bulun taraf olmaya hazır olun. Çünkü duygusal bağları güçlendirmekten ziyade kendini sevmek senin için daha büyük önem arz ediyor. Evde huzur ve güven hissi için gerekli adımları atma zamanını geldi. Konfor alanını genişleterek aidiyet hissini artırabilirsin. Hak ettiğin değer için verdiğin mücadelede en çok kendine ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Bu da sosyal yaşantındaki dengeleri senin lehine değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...