15 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün haftanın ilk günü olmanın yanı sıra değişimi de ilk günü olacak! Diyet, spor, yeni düzen, imaj değişikliği ve estetik konular gündeminizde yer alabilir. Ruhsal anlamda ihtiyacınız olan yenilenmeyi dış görünüşünüzle sağlamak isteyebilirsiniz. Küçük estetik operasyonlar yaptırabilir, tarzınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı, marjinal tarzını ve farkınızı ortaya koymak ister gibi bir haliniz var.

Bu arada bugün biraz da mali konuları düşünmeden hareket edebilirsiniz. Beklenmedik harcamalarla bütçe planlamanızda değişiklikler olabilir. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal...