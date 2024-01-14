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15 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 19:01

Şıklığıyla nam salan Terazi burçları için alışveriş zamanı... Para geliyor, dostluklar sarsılıyor! Biraz acı biraz tatlı bir güne hazır olun. Peki, 15 Ocak Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Ocak Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi, bugün kontrolsüzce harcama yapmak isteyebilirsin. İçinde bitmek bilmeyen bir alışveriş tutkusu ortaya çıkabilir. Ne bulduysan sepete atmaya başla... Günün sonunda ailenden gelecek maddi destekle yüzün gülecek. Maddi anlamda desteklendiğin ve refaha ulaştığın günün bir tatsız yanı olabilir. Sosyal yaşantında, özellikle yakın dostlarınla çatışma yaşayabilirsin. 

Anlaşılmadığını hissedebilir ya da hiç beklemediğin bir konuda yargılandığını sezinleyebilirsin. Dostlar arasında iniş çıkışlar yaşanabileceğini unutmadan sakinliğini korumaya çalış. Aksi takdirde hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal...

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