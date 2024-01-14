15 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sevildiğinizi hissedeceksiniz! Günün ilk saatlerinde bir takım iletişim aksaklıkları ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Fakat günün ileriki saatlerinde sevgiye doyacaksınız! İçinizi ısıtacak sevgi dolu dokunuşlara ve sürprizlere hazır olun. Kendinizi ifade etmekten, anlatmaktan kaçındığınız ve bu konuda yorgun hissettiğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden iş yaşamında dikkatli olmanız gerekebilir.

Aşk ve sosyal hayatta ise sevdikleriniz tarafından tolere edileceksiniz. Onların aslında sizi ne kadar iyi anladıklarını ve tanıdıklarını göreceksiniz. Yakın çevrenizde güvende hissettiğiniz huzurlu bir gün sizi bekliyor. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal...