15 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün biraz aceleci ve telaşlı olabilirsin. Sahi neye yetişiyorsun? Bir şeyleri kaçırmaktan korkan tavrınla alel acele yaşarken neye ihtiyaç duyduğunu fark etmeyebilir ya da anın büyüsünü kaçırabilirsin. Tam da bu yüzden hislerini, arzularını ve tutkularını hassasiyetle yaşaman gereken bir dönemdesin... Tadını çıkar! Olduğu gibi yaşa ve keyif almaya odaklan.

Sankinleşmeni sağlayacak aktiviteler, yoga, meditasyon ve doğaya dönmek ise bugün kendin için yapacağın en iyi şey olacaktır. Biraz sabretmeye ve şifa enerjisine odaklanarak hayattan tat almayı da unutma.

Sabırdan söz etmişken finansal konularda da zamana ve rahatlamaya ihtiyacın var. Senin için stres faktörü haline gelen iş konularını biraz oluruna bırak. Beklediğin fırsat karşına çıkacak ve kısmetin seni bulacaktır. Sadece Ay tutulmasının ardından biraz zamana ihtiyacın olabilir, sakince beklersen senin için hayırlı olan içine sinecektir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...