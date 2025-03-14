15 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün acele etmemelisin! Özellikle finansal kararlar alırken ya da ortaklık ilişkileri kurarken her detayı ince eleyip sık dokumalısın. Gerektiğinde sınırlarını çizmeli, 'hayır' demeli ve kendini öceliklendirmelisin. Bu sayede geleceğini garanti altına alabilirsin.

Tam da bu noktada eline geçecek bir toplu paradan ve onu kullanırken dikkat etmen gerekenlerden söz etmeliyiz. Bir miras ya da tazminatın eline geçmesiyle ilk adımın bir süredir almayı hayal ettiğin şey için harekete geçmek olabilir. Alacağın şey araba, arazi ya da gayrimenkul ise hayırlı mal seni bulacaktır. Ancak yatırım süreçlerinde dikkatli olmalısın. Paranı kâr getireceğinden emin olduğun işlere yatırmalı, abartılı risklerden kaçınmalısın. Orantılı ve güvenli kazanmayı hedefleyerek bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelisin.

Gelelim aşk hayatına! Sınırlarını çizip, acele etmemen gereken bir diğer konu da romantik ilişiler. Aşk güzel bir ama aşk için kendini feda etme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...