15 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün geçmişe geri dönebilirsin... Adeta eskide yaşayabilir, biraz romantik biraz da nostaljik bir tavırla eskiye duyduğun özlemi açığa vurabilirsin. Belki kaybettiğin sevdiklerini, tutamadığın zamanı ya da eski düzenini özlüyorsun... Ancak bu özlemin sana nasıl etki ettiğine dikkat etmelisin. Motivasyonunu düşüren ve seni dibe çeken izlerden kurtulmalısın. Zira tozlu raflardan çıkan anırların bir anlamı olmalı!

Tam da bu aşamada geçmişe veda etmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Bu sayede önüne bakabilir, iş ve kariyer hayatın da dahil her şeyi değiştirebilirsin. Unutma duyguların değişince, isteklerin de değişir!

Daha fazla para yerine daha fazla başarı, yoğun bir çalışma temposu yerine eğlence, geçmişi düşünmek yerine anı yaşamak gündeminde yer alabilir. Müjdemizi isteriz, bugün her ne istersen senin olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...