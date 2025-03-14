15 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün duygusal dengeyi tutturmalısın. Ne istediğini bilmeli, zoraki yaptığın işlerden yol yakınken dönmelisin. Tam da bu noktada planlarını revize etmeye ve anlık kararlar vermeye açık olmalısın. Biraz esneklik ve anı yaşamak sana bir hayli iyi gelecektir.

Belki valizini alıp yola çıkmalı, kendinle baş başa bir hafta sonu geçirmelisin. Bu sayede hayatının seyrini belirleyebilir, rotanı çizebilirsin. Tabii bu yolculuk bir macera arayışına da dönüşebilir. Zira, plan yapmadan canının istediğini yapmaya, başına buyruk hareket etmeye de son derece meyillisin.

Ne istediğini bileceğini söylemişken bir de iş hayatına değinelim. Bu aralar yeni bir şeylere başlamak değil; eski işleri, eksikleri ve yarım kalanları tamamlayarak üzerindeki yüklerden kurtulabilirsin. Tabii tüm bunları önce zihninde çözmeli, kendine gerçek ve huzurlu bir yol çizmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...