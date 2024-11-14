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15 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.11.2024 - 19:01

İlişkilerinizde daha açık olmalısınız! Peki 15 Kasım Cuma gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkide açıklık ve bağımsızlık gündeminde yer alacak. Seni engelleyen ya da baskılayan ilişkilerden uzaklaştığın, açıkça yargı dağıttığın bir gün olacak. Merkür'ün Yay burcundaki ilerleyişi sayesinde kendi tarzınla görünür olmak isteyeceksin. Söz konusu ailen dahi olsa içindeki asi ruhun canlandığını hissedeceksin. 

İşte tam da bu noktada kendin gibi hissettiğin anda bir yıldız gibi parlayacaksın. Işığınla göz kamaştırmak için daha ne bekliyorsun? Belki bunun için hane içindeki ilişkilerinin dışında dekorasyon ve düzen değişiklikleri de yapabilirsin. Böylece aidiyet duygunu artırabilir, kendine istediğin ve ihtiyaç duyduğun alanı açabilirsin. 

Hazır parlıyorken, iş dünyasında da kendini göstermelisin. İşini dikkatle yönetirken biraz daha otoriter ve kontrolcü olmayı tercih edebilirsin. İşler istediğin gibi kusursuz olmak üzere. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal....

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