15 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugünden itibaren yoğun bir şekilde mesleki gelişimine odaklanacaksın. İş hayatında güçlü bağlantılar kurmaya ve bu ilişkileri iş birlikleri ile desteklemeye yöneleceksin. Merkür'ün Yay burcundaki ilerleyişi sana kariyer anlamında güç verirken liderlik özelliklerini de ortaya çıkaracak.

Haliyle haftanın son iş gününde her zamankinden hareketli olacaksın. Girişken bir tavır ile her işe elini atacak, kendini göstermekten ve fikirlerini yüksek sesle dile getirmekten kaçınmayacaksın. Özellikle iş birliği ve ortaklık ilişkilerinde fikrini beyan etmek ise düşündüğünden çok daha yararlı olacaktır.

İş hayatında kıymetli bir yükselme ivmesi kazanıyorsun. Geleceğine ve başarılarına odaklanmışken bazı duygulardan uzaklaşabilirsin. Bu aşamada ilişkini ve aile bağlarını ikinci plana atabilirsin. Ancak hafta sonuna bu şekilde girmek hane içinde gerilimi artırabilir. Bunun yerine iş ve özel hayatını dengelemen en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal....