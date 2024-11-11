15 Kasım'a Dikkat! Yılın En Kaotik Dolunayına Hazır Olun

Eski sınırlamalar ortadan kalktığında netlik ve yenilenmiş bir amaç duygusu ortaya çıkıyor. Boğa burcundaki herhangi bir önemli ay döngüsü özellikle yeni aylar veya dolunaylar bu burç burcunun yönettiği şeylere dikkat çeker: zenginlik, gelir, maddi mülkler ve içinde yaşadığımız fiziksel dünya.

Venüs tarafından yönetilen Boğa burcu ayrıca doğası gereği değer verdiğimiz şeylere, içsel değerlerimize ve sahip olduğumuz veya arzuladığımız her şeye verdiğimiz değere dikkat çeker. Bu zamanlarda daha şehvetli hissedebilir, güzellik ve lüksü özleyebilir ve biraz daha hoşgörülü olabiliriz. Durup doğayı gözlemlemek, anda yaşamak ve hayatın bolluğunu takdir etmek isteyeceğiz.

Boğa, Akrep burcunun zıt kutbundadır. Birlikte, para, güç ve seks ekseninde var olurlar. Bu dönemi renklendiren astrolojik yönlere baktığımızda, birçok şey görebiliriz. Öncelikle, bu tüm yılın en kaotik ve şok edici dolunayıdır, olayların kontrolden çıkacağını ve durumların, olayların ve konuşmaların ortaya çıkacağını haber verir. Herkes her an bir şey 'patlayacakmış' gibi son derece kaygılı ve gergin hissedecektir. En iyisi sakin kalmak ve hiçbir şekilde dürtüsel olmamaktır çünkü kazalar ve dramlar meydana gelebilir. Bu zamanda, dolunay Neptün'le sekstil ve Plüton'la üçgen olduğundan, büyük ölçüde artan bir duygu olacak ve bu da hayatlarımıza, hislerimize ve deneyimlerimize muazzam yoğunluk seviyeleri getirecek. Bunun büyük bir değişim ve dönüşüm zamanı olduğunu söylemek yetersiz kalır.

Bu ayın gezegen yöneticisi Venüs, Kuzey Düğümü'ne kader noktasına kare açı yapıyor, yani bu zamanda meydana gelen her şey doğada, hayatlarımızda ve küresel sahnede kaderdir. Zihinlerimiz de her yerde olacak çünkü Merkür Jüpiter'in karşısında olacak, büyük düşünceler ve bildiriler getirecek, ancak aynı zamanda gerçekleri ve fikirleri bulanıklaştırma, görmezden gelme ve abartma eğilimi de olacak. Bu konuda işleri daha da kötüleştirmek için, Merkür doğrudan Satürn'e kare yapıyor, bu da belirli konuşmalar etrafında depresif, hayal kırıklığına uğramış ve çökmüş hissetme eğilimi getiriyor.

Mars hala Plüton'un karşısında olacak, bu da savaşa girme eğilimini önceden haber veriyor ve hatta acımasız, rekabetçi veya şiddet içeren davranışları ortaya çıkarabilir. Dış gezegenler, yalnızca bireysel yaşamlarımızda değil, küresel ölçekte de büyük yapıların ve geçişlerin evrimleştiğini ortaya koyan geniş, iç içe geçmiş bir dinamikte olacak.

Tüm tahtada bir kasırgaya hazır olun. Şu anda doruk noktasına ulaşması gereken durumlar, doğrudan 8 Mayıs 2024'te Boğa burcundaki (18 derece) yeni aya bağlıdır. Verdiğimiz ve aldığımız arasında bir denge kurmak önemlidir. Herhangi bir dengesizliği düzeltme şansı sunuluyor. Yatırımlar, varlıklar ve büyük para meseleleri küresel ölçekte büyük değişimler görecek.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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