15 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hoş sürprizlere hazır olmalısın! Zira Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının güçlü desteği resmen seni sahnede parlatacak. Aşk hayatında olumlu gelişmeler ve iş hayatında önemli sorumluluklar seni bekliyor. Her şey peşi sıra yaşanacak. Öyle ki zaman zaman elin ayağına dolaşacak. Fakat bugün yaşadıkların bir ömür unutulmayacak!

Peki, bugün Venüs sana ne getiriyor? İlk olarak aşk hayatını ele alalım. Duygusal anlamda bir hayli güçlenmeni sağlayacak astrolojik etkiler, karşına mutluluk veren sürprizler olarak çıkacak. Partnerinin incelikleri karşısında şaşırabilir be heyecanlanabilirsiniz. Romantik anlar ve sürprizlerle dolu bir hafta sonu seni bekliyor. Söz konusu sürprizler, yeni bir ilişki ya da mevcut ilişkindeki bir sonraki aşamaya ilişkin olabilir. Yani partnerinle daha derin bağlar kurmaya ve ilişkini bir sonraki aşamaya taşımaya hazır olmalısın.

İş hayatı mı? Enerjik ve neşeli olduğun günün sonunda gelen e-posta kariyerinin seyrini değiştirebilir. Sunulan imkanların kapsamı ve sorumluluklarının artmasıyla kazancın da bollaşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...