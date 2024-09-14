15 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün içindeki romantik uyanıyor! Tabii aşk hayatında tutkular ve heyecan da ön plana çıkıyor. Duygusal bağlarını daha da güçlendireceğin gün içerisinde partnerinle birlikte romantik bir plan yapmaya ne dersin? Belki de bu pazar günü baş başa bir tatil programı ile taçlandırılabilir. Hatta, partnerine söylemek istediğin bazı şeyler de olabilir. Artık ilişkinizi bir adım öteye taşımanın zamanı gelmiş gibi görünüyor.

Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının desteğiyle aile bağların da güçlenecek. Sevdiklerinle bir araya gelmek ve mutlu olmak senin için her zamankinden daha önemli olacak. Geniş ailenin büyük bir sofrada buluştuğu bir gün yaşayabilirsin. Tüm aile bir aradayken müjdeli haberi de verebilirsin. Sonra, büyüyen ve genişleyen ailen için başlasın kutlamalar...

Tutkular ve hırslar iş hayatına da yansıyacaktır. Kariyerinde bir adım daha öne geçmek için rekabete hazırsın. Hızlı kararlar verirken yanlış yapabilirsin. Dikkatli ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...