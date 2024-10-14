15 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içsel anlamda özgürleşme arzusuyla dolup taşabilirsin. Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık sayesinde, eski korkularından bir çırpıda kurtulabilirsin. Kendini özgür bırakmanın, duygularının yanında hayatını da yönetmeye çalışmanın tam zamanı. Hayatı akışına bırakın.

Belki de bu sayede işler kendi kendine yoluna girebilir. Aldığın radikal kararlar ile özellikle finansal durumunda ani bir iyileşme yaşayabilirsin. Beklemediğin bir borç ya da harcama kapanabilir. Böylece kendini daha da özgür hissedebilirsin. İş ya da ekonomik kaygılar olmadan bir gün geçirebilirsin.

Tabii bu sırada duygularını da dolu dizgin yaşamalısın. Aşkını itiraf etmenin zamanı gelmedi mi? Hadi bir cesaret, elini taşın altına koy. Reddedilmekten korkma, çünkü bazen biten şeyler özgürlüğün anahtarıdır. Hayallerin gerçek olursa da mutluluk seni bekliyor. Yolunu kendin belirlemek için bu cesareti göstermen şart. Aksi takdirde kaderini bir başkasının eline bırakacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...