15 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün beklenmedik romantik sürprizlere hazır olmalısın. Sevgi dolu ve sıcak yanların, şefkatin ve sahiplenici, bir araya getirici gücün ödüllendirilecek. Karşılıksız sevgin, beklemediğin kadar karşılık bulacak. Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık, hayatına güzelliklerle gelecek.

Tam da bu noktada uzun zamandır emek harcadığın aşkın meyvesini verecek. Birlikteliğini taçlandıran bir evlat ya da romantik teklif seni heyecanlandırabilir. Hayatının enlerini peş peşe yaşayacaksın. Mutluluğun içine sığmayacak.

Hayatına bir anda giren farklı bir insan ise seni yepyeni bir bakış açısıyla tanıştırabilir. Belki de bu kişi sayesinde uzun zamandır yapmak istediklerine odaklanacaksın. İlerleyecek ve değişeceksin. Bu değişim ile iş ve kariyer hayatında daha özgür olacaksın. Ne diyelim, zaten aklının iplerini salma zamanın gelmişti. Yaratıcı zihninle özgürce ürettiğin yarınlar seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...