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15 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 19:01

Kalbinizden geçeni dile getirirseniz, gerçek olacak! Peki, 15 Ağustos Perşembe gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 15 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bolca dilek dilemelisin. Kalbinden geçeni ifade etmeli ve gerçekleşmesi için beklemelisin. Tabii bu durumda sözlerini dikkatle seçmelisin. Zira, Merkür'ün güçlü enerjisi Başak burcundan Aslan burcunda geçerken, şansını arttıracak. Dua ve dilek kapılarını açacak... Sana mutluluk ve bereket getirecek! Fakat burada dikkat etmen gereken tek konu kalbini aydınlık tutmak olacak. Dikkatli ol, güzel dilekler güzellik, kötü dualar ise mutsuzluk getirebilir. 

İnanarak söylediğin sözler aynı zamanda ikna edici olacak. Karşındakini inandırmak için pek de çaba harcamana gerek kalmayacak. Tam da bu noktada bu enerjini, iş görüşmeleri ve başvurular için kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bugünlerde seni reddetmek neredeyse imkansız. 

Gelelim aşk hayatına! Özellikle bekar Kova burçları heyecan verici bir aşka kapılacak. Tüm güzel duyguların bir araya geldiği romantik anlar seni bekliyor. Kalbini aç ve sevgiye odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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