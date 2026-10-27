148 - BJK - Başakşehir

148 - BJK - Başakşehir
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Italiano’yu Crystal Palace maçına yedek kadroyla çıktığı için eleştirenler, umarım şimdi gerçeği görmüşlerdir. Her teknik direktörün önceliği kendi ligi olmalıdır. Italiano da Süper Lig’i düşünerek o maçta yapması gerekeni yapmıştı.
Başakşehir maçı, Beşiktaş için bir “tamam mı, devam mı?” maçı olabilirdi.
Hyeon-gyu Oh için de bir paragraf açmak istiyorum:
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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