148 - BJK - Başakşehir

Kaybedilecek üç puan, liderle arasındaki farkı bir anda yedi puana çıkarabilirdi. Bu şaibeli ligde Beşiktaş’ın yedi puanlık farkı kapatması oldukça zor olurdu.

Maçın ilk yarısını seyrederken, “Trabzonspor maçı travması nüksetti.” desem yalan olmaz. Trabzonspor maçında olduğu gibi çok sayıda gol pozisyonuna girip golü bulamayınca, “Eyvah, o korku filmini tekrar mı yaşayacağız?” diye ürktüm.

Beşiktaş ikinci yarıya biraz tutuk başladı. İlk yarıdaki gol pozisyonu üretkenliği yoktu. Bunun önemli nedenlerinden biri de kapalı savunmaları açabilecek gerçek bir 10 numaranın olmamasıydı. Orkun ve Miretti’nin yokluğu, bu eksikliği iyice gözler önüne serdi.

Italiano, Trabzonspor maçında yaptığı hatayı tekrarlamadı; bu kez oyuncu değişikliklerini zamanında yaptı ve bu değişiklikler galibiyeti getirdi. Rakibin direncini kırabilmek için orta sahadan Ndidi’yi çıkarıp yerine Hyeon-gyu Oh’u alarak çift santraforlu oyuna geçmesi, bazı yorumcular tarafından “büyük risk” olarak değerlendirildi. Ancak mutlaka kazanmak zorunda olduğun maçlarda, doğru zamanda risk alamazsan kazanamazsın.