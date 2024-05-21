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14 Yaşındaki Kızını İstismar Ettiği İddia Edilen Babanın Sosyal Medya Paylaşımları Kan Dondurdu

14 Yaşındaki Kızını İstismar Ettiği İddia Edilen Babanın Sosyal Medya Paylaşımları Kan Dondurdu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.05.2024 - 11:01

Yine bir istismar haberi, yine çocuklar... Urfa'da yaşayan 14 yalındaki S.Ö., bir video çekerek babasının kendisini istismar ettiğini iddia etti. Babanın sosyal medya paylaşımları ise kan dondurdu.

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Cinsel istismar ve şiddet haberleri durmak bilmiyor. Gazeteci Esref Larsen'in ortaya çıkardığı yeni bir olay tüyleri ürpertti.

Cinsel istismar ve şiddet haberleri durmak bilmiyor. Gazeteci Esref Larsen'in ortaya çıkardığı yeni bir olay tüyleri ürpertti.

Şanlıurfa'da yaşayan 14 yaşındaki S.Ö., babasının kendisine cinsle istismarda bulunduğunu, kardeşini ise köpek kulübesine bağladığını bu videolarla açıkladı.

Cinsel istismarla suçlanan babanın sosyal medya paylaşımları ise gerçekten kan dondurucu.

Cinsel istismarla suçlanan babanın sosyal medya paylaşımları ise gerçekten kan dondurucu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürlüğü olayı ortaya çıkan gazeteciyle irtibata geçerken, baba H.Ö.'de gözaltına alındı. H.Ö. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürlüğü olayı ortaya çıkan gazeteciyle irtibata geçerken, baba H.Ö.'de gözaltına alındı. H.Ö. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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