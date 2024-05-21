14 Yaşındaki Kızını İstismar Ettiği İddia Edilen Babanın Sosyal Medya Paylaşımları Kan Dondurdu
14 Yaşındaki Kızını İstismar Ettiği İddia Edilen Babanın Sosyal Medya Paylaşımları Kan Dondurdu
Yine bir istismar haberi, yine çocuklar... Urfa'da yaşayan 14 yalındaki S.Ö., bir video çekerek babasının kendisini istismar ettiğini iddia etti. Babanın sosyal medya paylaşımları ise kan dondurdu.
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Cinsel istismar ve şiddet haberleri durmak bilmiyor. Gazeteci Esref Larsen'in ortaya çıkardığı yeni bir olay tüyleri ürpertti.
Cinsel istismarla suçlanan babanın sosyal medya paylaşımları ise gerçekten kan dondurucu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürlüğü olayı ortaya çıkan gazeteciyle irtibata geçerken, baba H.Ö.'de gözaltına alındı. H.Ö. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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