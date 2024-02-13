14 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için ilişkilerinde dengeyi korumak bir hayli önemli! Sosyal yaşantında ve aile içinde ödün veren kişiliğine dur demek ister gibisin. Zira Mars Plüton kavuşumunda, daha enerjik ve tutkulu bir şekilde hareket edebilirsin. Kararlarını etkileyen tutkun kendini ve partnerini ön planda tutman gerektiğine işaret edebilir. Partnerinle uyum içinde olmak istediğin günü eğlenerek geçirmeye hazırsın!

Sevgililer Günü'nü romantizm ve Terazi zarafetiyle kutlayacağına ise neredeyse eminiz. Bugün partnerine olan sevgini tüm arzu ve tutkularınla göstermelisin. Bu arada, tüm günün tadını çıkarmaya duygularınla hareket ederken profesyonel konuları da ihmal etmeye özen göster. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...