14 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün disiplinli ve kararlı bir şekilde hareket edebilirsin. Kariyer yaşamında azimle ve hırsla çalıştığın günde Mars, Plüton etkisine hazır olmalısın. Lider pozisyonlar için biçilmiş kaftan olduğunu ispatlayan bu açı kalıbından güç alarak iş hayatında egosuz bir yönetici olduğunu göstermelisin. Sabırlı ve kararlı bir şekilde ilerleyerek, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğin bir gün seni bekliyor. Kararlılığın kadar egonu ve hırslarını kontrol etmen de dikkat çekecek. Takdirleri ve alkışları toplamaya bir kez daha hazırsın!

Gelelim Sevgililer Günü romantizmine! Bu konuya çok odaklanmadığını öngörüyoruz. Fakat bir yandan da ilişkini güçlü ve daha derin sevgi bağlarıyla sağlamlaştırmak istediğinin de farkındayız. Bunu önce kendine itiraf et sonra da Plüton'un tutku dolu etkilerine hakim ol. Bugünü tam da sana yakıştığı gibi romantizm ve ciddiyetle kutlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...