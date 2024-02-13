14 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendini özel hissetmek isteyebilirsin! Mars Plüton kavuşumunun etkileriyle, kişisel ve toplumsal anlamda yoğun bir güç mücadelesi içerisine girebilirsin. Özellikle partnerinden büyük bir sevgi ve tutkuyla ilgili bir yaklaşım bekleyebilirsin. Sevgililer Günü'nü coşkusuna kapılmaya da hazırsın, lakin bunun için partnerin tarafından şımartmaya ihtiyaç duyabilirsin.

Gelelim iş hayatına! Kariyerinde çok daha yoğun bir şekilde hissedeceğin ego çatışmalarıyla liderlik vasıflarını gösterme hevesin de ortaya çıkabilir. Kararlılıkla ilerleyerek, güce ve otoriteye sahip olmayı hedefliyor olabilirsin. Fakat biraz daha sakin ve dengeli adımlar atman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...