14 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayata her zamankinden çok daha net bir pencereden bakabilirsin. Rasyonel ve realist bakış açısıyla meselelerin iç yüzünü yorumlayabilirsin. Bu sayede duygusal ilişkindeki sorunları çözebilirsin. Partnerinle birlikte haftanın son gününü gelecek planı yapmak için değerlendirebilirsin. Ayrıca kişisel gelişim konularına da vakit ayırabilirsin.

Zihinsel gelişim ve ilişkilerin açısından verimli bir gün geçireceksin. Merkür'ün Oğlak burcundaki konumlanması sayesinde bedensel anlamda yorgunluğunu atmanı sağlayacak bir duygusal iyileşmeye hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...